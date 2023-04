Ataque en que murió un niño habría sido contra su padre

El ataque en el que murió el niño Luis Féliz Camilo, de nueve años, la madrugada del jueves, en Santiago, pudo haber sido dirigido a su padre Sergio Luis Féliz, a juzgar por un mensaje colocado por éste en Instagram en 2019.

Del mensaje, publicado en su cuenta con el nombre “peluche76”, se desprende que Féliz tenía problemas con personas que no identifica en la publicación.

El citado mensaje fue publicado el 22 abril de 2019, donde Féliz advierte a sus enemigos que “hagan lo que quieran” en su contra, pero que el día que lo intenten lo hagan lejos del alcance de su hijo.

En dicho mensaje, dado a conocer por el periodista Ramón Tolentino, Féliz escribió de manera textual: “Hay muchas cuentas falsas brechándome, pero les diré algo ya que no dan la cara… hagan lo que ustedes quieran con mingo, pero el día que inventen hacerme una palomería, háganlo lejos del alcance de mi hijo, porque es la única manera que puedo coger la cárcel fácil, no diré más nada”.

Te puede interesar leer: Apresan una sexta persona por muerte niño en Santiago

En el escrito, publicó una foto de su hijo en la que advierte que la colocó para que lo conozcan.

“Ahí está la cara para que lo conozcan un tro… (palabras impublicables) que no pueden ver al otro bien. Ya me cansé de la maldita dema, el que está tranquilo se deja tranquilo es lo único que les digo. Mi papá me dijo que para muerto mejor preso, y si tengo que desacatarme falta poco”, manifestó Féliz en el escrito.

Su hijo Luis Féliz Camilo murió la madrugada del jueves en un tramo de la avenida Circunvalación Norte, de Santiago, en ruta desde el Aeropuerto Internacional del Cibao cuando la familia regresaba de Estados Unidos y su carro fue atacado a tiros por desconocidos que viajan en otro vehículo.

Con relación al caso de la muerte del niño, la Policía tiene a seis personas detenidas sindicadas como responsables del hecho.

En los últimos seis días, el país se ha sumido en una ola de criminalidad y asaltos, acciones que han desencadenado que al menos tres menores de edad perdieran la vida a manos de desaprensivos en distintas localidades a nivel nacional, sumiendo a sus familiares y la sociedad en general en la tristeza por la pérdida de los infantes.

Detenidos

El grupo de detenidos lo componen Luis Ángel Vargas Brito, Derlin Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa Cuevas, José Manuel Almonte Santana (Buki) y Elián Martínez Sánchez (Odalis), todos residentes en el sector Cienfuegos, de Santiago. El apresamiento de otra persona fue anunciada hoy.