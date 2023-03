Atención tardía de cáncer de pulmón eleva muertes y costos en Latinoamérica

Ciudad de México.- No actuar oportunamente contra el cáncer de pulmón representa una alta mortalidad y mayores costos de atención en Latinoamérica, por lo que es urgente promover la intervención temprana de esta enfermedad, advirtió la médico cirujana Larisa Ramírez.

“Hoy en Latinoamérica la carga de la enfermedad del cáncer de pulmón, no solo por el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados paliativos puede llegar a ser de alrededor de 1.350 millones de dólares”, señaló a EFE Ramírez, directora médica de AstraZeneca para Latinoamérica.

La especialista recordó que el cáncer de pulmón es el tercer tipo más frecuente (después del de mama y próstata) y el más mortífero, pues su tasa de mortalidad alcanza el 87 %, principalmente porque los casos son detectados en fases avanzadas.

“Un factor fundamental para la sobrevida de estos pacientes es lograr disminuir los tiempos de diagnóstico actualmente entre que un paciente se hace una biopsia de pulmón y el diagnóstico puede pasar hasta tres meses, los cuales son fundamentales para el tratamiento temprano”, destacó Ramírez.

NO ES SOLO TABAQUISMO

Aunque la mayoría de las personas en Latinoamérica están conscientes de que el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón, existen otros factores que pueden desencadenar esta enfermedad.

Entre ellos están la contaminación, temas hereditarios, exposición a agentes químicos, llevar un estilo de vida sedentario y no tener buena alimentación.

Sin embargo, en la región, uno de los principales factores, además del tabaquismo, es el humo de leña, pues de acuerdo con expertos del Banco Mundial, hasta 2020 un 44 % de los latinoamericanos no cuenta con servicios mejorados para la cocción, por lo que todavía cocinan con leña.

“Hay más de 50 % de estos cánceres que no son relacionados al tabaquismo, que pueden estar relacionados específicamente con estilos de vida, por ejemplo, la cocina de leña en nuestra región de América Latina todavía tenemos muchísima cocina de leña y esto obviamente es un factor predisponente para el cáncer de pulmón”, dijo Ramírez.

DETECCIÓN OPORTUNA HACE LA DIFERENCIA

Ramírez precisó que en América Latina el diagnóstico del cáncer de pulmón se realiza de forma tardía en más del 80 % de los casos, lo que reduce sustancialmente las posibilidades de tratamiento y cura.

“Hay un tema de educación a la sociedad en general. Yo lo veo muy relacionado con el estigma al cáncer de pulmón. Muchas veces los tabaquistas abiertamente no expresan sus síntomas o no buscan incluso atención a pesar de saber que existe un factor de riesgo asociado”, explicó.

Es por ello que, dijo, 7 de cada 10 pacientes ya presentan metástasis al momento del diagnóstico lo que en muchos casos compromete la esperanza de vida, de ahí la importancia de una detección oportuna y de realizarse chequeos anuales.

Además, dijo, a nivel de política pública y de salud pública, en general el cáncer de pulmón no es una prioridad “y probablemente no es una prioridad porque no hemos contabilizado los gastos que esto implica a nivel de muertes y a nivel de servicios de salud”, enfatizó.

Finalmente, dijo que si se logra avanzar en el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón, actualmente existen terapias innovadoras que permiten curar el cáncer en estadios tempranos.

“Que ya el cáncer de pulmón no sea una sentencia de muerte. La clave fundamental para lograr esto es el diagnóstico temprano”, concluyó Ramírez.