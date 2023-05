Atletismo: Construcción de pistas debe ser prioridad

Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador sólo sabe cómo hacerlo”.

Ken Adelman

“Una persona verdaderamente grande es la que nos brinda una oportunidad”.

Paul Duffy

Debe ser una prioridad la construcción de pistas de atletismo en todo el país.

Hay que realizar un gran movimiento para que esto pueda ser una realidad.

Se gastan millones de pesos en disciplinas deportivas, mientras en todo el territorio nacional son escasas las pistas de atletismo.

Y reitero que eso no lo entiendo. Me lo pueden explicar un millón de veces y no lo comprenderé, pues estoy consciente de la necesidad que tiene la niñez y la juventud de tener en cada pueblo una buena pista de atletismo.

Además de que estoy convencido de que esa debe ser una disciplina para obtener muchas medallas en eventos internacionales, pero no es para mañana, se necesita urgentemente sembrar el país de pistas de atletismo.

El romanense Cristian Rodríguez, ganador de la prueba de los 110 metros con vallas en el Campeonato de Atletismo.

Tengo varias ideas para que los dirigentes deportivos del interior y del Gran Santo Domingo se unan y puedan exigir al gobierno, a los senadores, diputados, alcaldes y empresarios para que se unan y puedan hacer las pistas.

Eso no es un gran trabajo.

El marchante que suscribe insiste en que lo único que se necesita es la voluntad.



Denuncias

Los dirigentes de los pueblos deben hacer denuncias de sus legisladores que no quieren aportar y de los empresarios que nacieron, estudiaron y tienen sus familiares allí, pero residen en el Distrito Nacional con cuantiosas fortunas, pero al parecer se les olvidó el lugar de su origen.



Camacho y Correa

Desde mi óptica, Francisco Camacho, ministro de Deportes y Gerardo Suero Correa, presidente de Federación de Asociaciones de Atletismo, deben tomar la iniciativa y realizar encuentros con líderes de los pueblos para que cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, realice aportaciones para la construcción de la pista.





Francisco Camacho

Gerardo Suero Correa

Jamaica

Un ejemplo a seguir es el de Jamaica, que declaró el atletismo como deporte nacional.

Los resultados se están viendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

Jamaica tiene un plan para el atletismo que inicia en las escuelas.

Una pregunta ingenua:

¿Y por qué aquí no hacemos como en Jamaica y otras naciones?



Habrá que preguntar a los “filosofos” del deporte.

La inversión económica del Estado debe ir dirigida como aspecto número uno, al deporte como el atletismo que tiene muchos aspectos positivos, desde la educación hasta la cantidad de medallas que se conquistan en eventos internacionales de gran magnitud.

Vamos todos a luchar por el fortalecimiento del atletismo nacional. Es un deber de todos los que sienten amor por su patria.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.