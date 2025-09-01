SANTIAGO. El arzobispo de esta ciudad, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, entiende que la crisis emocional y económica que sufren las familias dominicanas, podría ser de las principales causas para la ocurrencia de sucesos violentos intrafamiliares o violencia de género.

“Esos cuatro crímenes cometidos contra niños por sus padres la semana pasada estremecen la conciencia nacional y hoy día nos deberíamos estar planteado el Estado dominicano, la Iglesia, las juntas de vecinos y todos los grupos organizados, diseñar cuanto antes una política para mejorar la salud mental de todos los dominicanos”, subrayó monseñor Rodríguez en un comentario en el programa El Despertar del Cristiano, que se transmite de lunes a viernes por Radio Amistad, propiedad del arzobispado local.

Indicó que la situación de degradación familiar es tan dramática que es hora de que el Gobierno instale una línea de auxilio, donde algunos expertos de la conducta humana orienten a los padres con serios problemas no solo económicos, sino emocional.

“Ante estos desgarradores hechos donde han muerto varios niños de manera violenta por sus progenitores o familiares, no debemos permanecer indiferentes”, puntualizó monseñor Rodríguez.

Precisó que en una campaña de orientación, las juntas de vecinos, las organizaciones populares y las mismas iglesias, pueden jugar un papel fundamental para evitar que sigan ocurriendo tantos feminicidios y muerte de menores de edad.

“Las iglesias son espacios seguros y deben ser utilizadas para orientar y esclarecer las mentes de muchas personas atribuladas por tantos problemas”, sostuvo el arzobispo santiagués.

Señaló que la vida es un don sagrado que viene del Todopoderoso, por lo cual debe ser defendida.

La semana pasada, una madre envenenó sus tres hijos con edades de 11, 9 y siete años y posteriormente se envenenó, al igual que un hombre asfixió un hijo suyo de apenas un año y ocho meses de edad.