SANTIAGO.-Parientes de un obrero que falleció en una dotación policial de la comunidad de Gurabo, volvieron ayer a montar un piquete frente al palacio de justicia de aquí, exigiendo el esclarecimiento de las circunstancias en que murió su familiar.

Acompañados del abogado santiagués Nelson Abre, los familiares del señor Alejandro Inoa, de 57 años de edad, reclamaron justicia por su fallecimiento, alegando que habría sido ultimado a golpes por agentes policiales.

Grecia Sosa, Jenny Inoa y Erica Inoa, viuda, hermana y sobrina del occiso, declararon que a pesar de que se cumplió un mes y tres días de la muerte de su pariente, ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han ofrecido una explicación convincente del trágico suceso.

“A mi me fueron a avisar que mi esposo estaba malo en el cuartel de Gurabo, y cuando llegué ya estaba morado y tenía golpes visibles en gran parte de su cuerpo”, expresó Gracia Sosa.

Indicó que la Policía informó originalmente, que Alejandro Inoa había fallecido a causa de un infarto.

No obstante, dijo que ni la fiscalía ni la Policía le han entregado copia de la autopsia que le realizaron al cadáver de Inoa en el Instituto de Ciencias Forenses (INACIF).

Los parientes de Inoa declararon que éste no sufría enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, dijeron que en el hospital público de Tamboril tampoco quisieron entregarle una certificación sobre el fallecimiento de su pariente.

Reiteraron que Alejandro Inoa fue víctima de una golpiza que le causó la muerte. Sobre ese caso el Ministerio Público no se ha referido en ningún momento