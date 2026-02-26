El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) atribuyó el apagón total del pasado lunes en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a una combinación de factores: falta de mantenimiento de equipos, deficiente coordinación de la protección del sistema, fallas técnicas críticas, escasa planificación estructural e inversión insuficiente, así como la alta penetración de generación fotovoltaica sin sistemas de almacenamiento con baterías (BESS).

Para evitar que se continúen produciendo colapsos en el sistema eléctrico, la UASD propone acelerar los estudios de coordinación de los sistemas de protección del SENI e incluir la modernización del Esquema de Desconexión Automática de Carga (EDAC); agilizar la instalación de al menos 500 MVA de BESS para mitigar las fluctuaciones y mejorar el control de frecuencia; y establecer un programa de curtailment (limitación) de las energías renovables para mantener un nivel mínimo aceptable de inercia en el sistema.

Asimismo, sugiere implementar un programa de mantenimiento preventivo en los equipos de alta tensión y fortalecer la capacitación del personal de Operación y Mantenimiento (O&M).

Causas del apagón: mantenimiento deficiente y falta de coordinación en el sistema eléctrico nacional

La academia también recomienda la instalación de nuevas líneas de transmisión para completar un sistema en anillo de alta tensión, lo que aumentaría la confiabilidad y la flexibilidad operativa del SENI. En caso de que la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) presente dificultades para realizar los estudios de coordinación, sugiere contratar una firma especializada que pueda ejecutarlos en un período corto, a fin de descartar esta causa ante un posible nuevo blackout.

El miembro de la Comisión de Energía de la UASD, José Luis Moreno San Juan, aclaró que no afirmó que sean extranjeros los inversionistas de energía fotovoltaica a los que se refirió tras el apagón general del lunes.