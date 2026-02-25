SANTO DOMINGO.– Los expertos en proyectos eléctricos, Bernardo Castellanos y José Luis Moreno San Juan, este último miembro del Instituto de Energía de la UASD, advirtieron hoy sobre el riesgo de que se produzca otro “blackout” en el sistema eléctrico nacional, debido a que las autoridades del sector no han tomado las medidas de protección necesarias ni han aplicado las recomendaciones realizadas tras el colapso general del martes 11 de noviembre, que costó el cargo a dos funcionarios del Gobierno.

Castellanos sostuvo que la debilidad del sistema eléctrico persiste porque no se implementaron las medidas sugeridas después del apagón general, y las causas que generaron ese blackout continúan vigentes.

“La razón de la debilidad del sistema, que ha provocado dos blackouts en tres meses, es que no se ha resuelto la situación. Mientras esto no se corrija, estamos expuestos a que los apagones continúen”, afirmó Castellanos.

Bernardo Castellanos, experto en proyectos eléctricos.

El especialista consideró que los más perjudicados con los apagones generales son los ciudadanos, quienes sufren por la irresponsabilidad e improvisación de los funcionarios del sector eléctrico.

“Estos funcionarios no escuchan a nadie. Solo viven de reunión en reunión sin resolver nada. Entonces, el país sigue sentado sobre una bomba de tiempo, porque este blackout puede repetirse, como ocurrió en noviembre”, sostuvo.

Explicó que cuando se produce una avería en una subestación, el sistema debe aislarla para evitar un efecto dominó que cause el colapso de otras áreas.

“Las averías por malas operaciones están generando apagones generales que no deberían producirse. Los mecanismos de protección del sistema no están actuando para aislar las fallas”, agregó Castellanos.

José Luis Moreno San Juan

Por su parte, Moreno San Juan atribuyó parte del colapso del servicio eléctrico a los inversionistas del área fotovoltaica, en su mayoría extranjeros, quienes deben instalar sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías.

Consideró que el colapso del sistema eléctrico del lunes era previsible y que, en este caso, hubo un problema de coordinación de los elementos de protección. La falla se produjo en la línea de transmisión que va de Hainamosa a Villa Duarte.

Señaló que el Instituto de Energía de la UASD había recomendado esta medida desde 2022, y que la Comisión Nacional de Energía la incluyó en su segundo plan; sin embargo, la mayoría de los sistemas fotovoltaicos existentes, que superan los 1,500 megavatios, no cuentan con almacenamiento.

“Es una situación muy seria, porque no es cierto que las plantas térmicas puedan soportar esa carga, ya que implicaría operar a solo un 50 % de su capacidad. Hay que buscar un equilibrio, y eso ya se planteó anteriormente”, explicó.

El Instituto de Energía de la UASD recomendó contratar una empresa especializada para coordinar los elementos de protección de la red de transmisión dominicana, ante los problemas detectados.

Moreno San Juan agregó que otro problema es la falta de reservas frías, que permitan responder cuando ocurre un colapso.

UASD presentará informe

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) emitirá mañana un informe sobre el apagón general del lunes, que dejó a oscuras a casi todo el territorio nacional. La casa de altos estudios hará varias sugerencias a las autoridades del sector eléctrico, incluyendo la contratación de una empresa especializada para fortalecer la protección y estabilidad del sistema.