Aumenta la solidez del sistema financiero

La fortaleza del sistema financiero, el cual según el presidente Luis Abinader alcanzó 4 billones de pesos en activos y un crecimiento ininterrumpido de 85.6 %, es una carta de garantía para la inversión y el proceso de desarrollo. Un sistema sólido despeja cualquier tipo de incertidumbre frente a turbulencias o problemas internos.

El crecimiento anual de un 13.2 % ha impulsado una cartera de crédito que según el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, pasó de 1.3 a 2.3 billones, con un crecimiento promedio anual de 12.9 %. Con la solidez del sistema financiero se ha incrementado a 2.6 millones el número de personas con acceso al crédito.

Puedes leer: Distinción a Héctor Valdez: estabilidad y crecimiento en República Dominicana

Un detalle de singular trascendencia que acompaña el incremento de los activos lo representa la supervisión y las leyes y resoluciones que se han aprobado para evitar crisis en el sector financiero.