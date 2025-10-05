Al ser investido con un doctorado Honoris Causa por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez, resaltó la estabilidad económica y la seguridad para la inversión extranjera. Y la verdad es que en medio de un entorno internacional tan convulso es justo reconocer la estabilidad social, política y económica de República Dominicana.

Con el reconocimiento en España al gobernador del Banco Central no solo se exaltan sus méritos y trayectoria, sino la propia imagen de este país. Las turbulencias que han podido registrarse en la macroeconomía han sido coyunturales y de muy corta duración.

Será mera coincidencia pero bajo la gestión de Valdez, quien ha sido el gobernador más longevo del Banco Central, la economía se ha caracterizado por la estabilidad y el crecimiento. De ahí que el homenaje sea más que merecido.