Al ser investido con un doctorado Honoris Causa por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez, resaltó la estabilidad económica y la seguridad para la inversión extranjera. Y la verdad es que en medio de un entorno internacional tan convulso es justo reconocer la estabilidad social, política y económica de República Dominicana.
Con el reconocimiento en España al gobernador del Banco Central no solo se exaltan sus méritos y trayectoria, sino la propia imagen de este país. Las turbulencias que han podido registrarse en la macroeconomía han sido coyunturales y de muy corta duración.
