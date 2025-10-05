Página Dos Primera Fila

Distinción a Héctor Valdez: estabilidad y crecimiento en República Dominicana

Por
Distinción a Héctor Valdez: estabilidad y crecimiento en República Dominicana

Héctor Valdez

Al ser investido con un doctorado Honoris Causa por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez, resaltó la estabilidad económica y la seguridad para la inversión extranjera. Y la verdad es que en medio de un entorno internacional tan convulso es justo reconocer la estabilidad social, política y económica de República Dominicana.

Con el reconocimiento en España al gobernador del Banco Central no solo se exaltan sus méritos y trayectoria, sino la propia imagen de este país. Las turbulencias que han podido registrarse en la macroeconomía han sido coyunturales y de muy corta duración.

Puedes leer: Héctor Valdez y la estabilidad económica

Será mera coincidencia pero bajo la gestión de Valdez, quien ha sido el gobernador más longevo del Banco Central, la economía se ha caracterizado por la estabilidad y el crecimiento. De ahí que el homenaje sea más que merecido.

TEMAS: #Banco Central#crecimiento económico#Doctorado Honoris Causa#estabilidad económica#Héctor Valdez#Héctor Valdez Albizu#inversión extranjera#Udima#Universidad a Distancia de Madrid
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación