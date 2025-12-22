SANTIAGO.-Las diferentes rutas del transporte urbano de esta ciudad, decidieron incrementar 15 pesos al pasaje durante hoy y mañana, como forma de procurarse los recursos económicos que necesitan para comprar los alimentos de la cena de Nochebuena este miércoles 24.

Con avisos colocados en sus unidades de transporte, los choferes de las rutas urbanas locales, informan al cliente que por motivo de Nochebuena los días lunes 22 y martes 23, el precio del pasaje es de 50 pesos en vez de 35, que es el tradicional.

“Esta empresa del transporte urbano le desea a los dominicanos felices pascuas, y al mismo tiempo apelamos a su sensibilidad, para que los días lunes 22 y martes 23 de diciembre, paguen 50 pesos por pasaje”, señala en una parte el aviso de las rutas del transporte y urbano.

Alegan los choferes del transporte urbano local, que ellos no reciben regalía pascual ni del Gobierno ni del sector privado.

NO ES OBLIGATORIO

Gervacio de la Rosa

Mientras que el presidente de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte (FETTRANRENO), Gervacio de la Rosa, aclaró que ese incremento del pasaje no es obligatorio.

“En nuestras entidades del transporte que dirigimos les exhortamos a nuestros afiliados que transporten a los pasajeros con el dinero que tenga, pero que todo el que pueda que colabore con ellos con los 50 pesos”, subrayó de la Rosa.

Dijo que no solamente son los artículos de primera necesidad que han aumentado de precios en los últimos meses, sino los repuestos para vehículos, aceites, lubricantes y otros servicios que utilizan los choferes de carros públicos.

Algunos pasajeros se quejaron de que elevaran el pasaje a esa suma de dinero, ya que muchas veces tienen que pagar más de dos pasajes para movilizarse hacia sus centros laborales o residenciales.