Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que, durante las horas matutinas se espera un ambiente de poca nubosidad sobre gran parte del territorio nacional, con algunas precipitaciones intermitentes y de corta duración, especialmente sobre provincias del litoral atlántico y caribeño.

La institución prevé, en horas de la tarde, incrementos nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas en ocasiones, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, debido a la combinación de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera y la interacción del viento del este/sureste con la orografía del país.

El organismo precisó que estas lluvias se concentrarán, principalmente, en provincias de las regiones sureste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, como San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Duarte, San José de Ocoa, Santiago, Azua, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Barahona, Pedernales y Valverde, hasta las primeras horas de la noche.

La institución recomendó a la población, mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas.