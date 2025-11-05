Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves se espera un clima mayormente estable en gran parte del territorio nacional, con baja probabilidad de lluvias, gracias a la mejoría que ha experimentado el tiempo en los últimos días.

De acuerdo con el organismo, solo podrían registrarse chubascos aislados en provincias del litoral sur, la zona este y en áreas montañosas, debido al arrastre del viento del este y la presencia de una débil vaguada.

Ante estas condiciones, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) anunció la descontinuación de la alerta verde que se mantenía vigente en cuatro provincias por los efectos de las lluvias.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) indicó que no se prevé la formación de ciclones tropicales en el Atlántico durante las próximas 48 horas.