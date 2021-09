Aún no apresan a conductor Porsche

A pesar que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se querelló ayer en la Fiscalía del Distrito Nacional contra el conductor del Porsche que intentó atropellar a dos agentes de tránsito, la magistrada Rosalba Ramos, dijo que aún el acusado no ha sido apresado ni interrogado.

La Digesett, a través de su director, el general Ramón Guzmán Peralta, se querelló contra Luis Johann Nieto Ramírez, propietario del Porsche que trató de atropellar a dos agentes cuando huía para evitar ser fiscalizado.

La fiscal del Distrito Nacional sostuvo que el caso lo tiene el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Personas y que la calificación jurídica se determinará a medida que tengan las pruebas.

“Nosotros no hemos determinado la calificación jurídica todavía”, expuso la fiscal Ramos al conversar con El Nacional.

El acusado explicó que fue él quien decidió entregar el vehículo a la Digesett, tras señalar que no ha sido llamado por las autoridades para que responda por el particular. Fue entrevistado en el programa radial El Sol de la Mañana.

Según la Digesett, la acción de Nieto Ramírez constituye un intento de homicidio.

En las redes sociales circula un video, grabado en la a avenida Abraham Lincoln, en Piantini, donde se observa cuando los agentes tratan de fiscalizar al conductor, quien no atendió al llamado y emprendió la huía.