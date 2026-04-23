Diez heridos en EE.UU. por un tiroteo en un centro comercial de Luisiana

Miami.– Un tiroteo en un centro comercial de Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, dejó al menos diez personas heridas, lo que representa la segunda balacera masiva en el estado en menos de una semana.

El hecho, considerado un “ataque directo”, comenzó a las 13:22 hora local (18:22 GMT), cuando dos grupos de personas discutieron en una zona de alimentos, informó el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse.

El oficial señaló que ya no hay un tirador activo, aunque el sospechoso continúa prófugo.

“Desafortunadamente, hubo personas inocentes que estaban en el área y pudieron haber recibido disparos”, explicó Morse ante los medios.

El funcionario confirmó que hay diez víctimas ingresadas en hospitales locales tras el ataque ocurrido en el centro comercial.

Respuesta de las autoridades

El FBI también se trasladó al lugar para apoyar las labores de investigación y seguridad.

Morse aseguró que la policía llegó rápidamente al lugar, logró asegurar la escena y evitar nuevos disparos.

Asimismo, indicó que el área fue completamente controlada y que no existe actualmente un tirador activo.

Las autoridades informaron que ofrecerán más detalles conforme avance la investigación, apoyada en cámaras de seguridad del centro comercial.

Quizas te interese: Trump dice que «nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear»

El suceso ocurre tras otro tiroteo masivo en Shreveport, también en Luisiana, registrado días antes.

En ese caso, un hombre mató a ocho niños, incluidos siete de sus hijos, antes de morir abatido por las autoridades.

Reacción del gobierno estatal

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, informó que se encuentra en coordinación con los organismos de seguridad para dar seguimiento al caso.

Además, pidió a la población evitar el área mientras continúan las investigaciones.

Videos difundidos muestran a víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida dentro del centro comercial.

En las imágenes también se observa a paramédicos trasladando a los heridos en camillas.

Panorama de violencia armada en EE. UU.

El tiroteo de Shreveport ha sido considerado el más mortífero en Estados Unidos desde 2024, según reportes oficiales. Ese caso terminó con el sospechoso abatido tras una persecución policial.

En lo que va del año, Estados Unidos ha registrado 120 tiroteos masivos, de acuerdo con la organización Gun Violence Archive, que recopila datos de violencia armada de forma independiente.