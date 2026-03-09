Michel Wells, madre de Austin Wells expresa el orgullo que siente al ver a su hijo vestir el uniforme de la República Dominicana.

La emoción de la familia Wells ha traspasado las redes sociales tras circular un video donde Michel Wells, madre del receptor de los Yankees de Nueva York, expresa el orgullo y honor que siente al ver a su hijo vestir el uniforme de la República Dominicana.

Para Michel, este momento representa un tributo a la memoria de su padre, Luis Felipe Fernández Mena, y una conexión con el país de origen de su familia, asegurando sentirse «encantada» de ver a Austin representar la tierra de sus ancestros en el escenario más grande del béisbol.

Consulado en New Jersey

El video de Michel Wells fue colgado originalmente en la página de Instagram del Consulado General de la República Dominicana en New Jersey, USA, acompañado de un emotivo mensaje:

“Hoy celebramos que Austin Wells, tras obtener su nacionalidad dominicana, pueda llevar nuestra bandera en el corazón y en el juego. Desde el Consulado General de la República Dominicana en New Jersey, lo celebramos con orgullo”.

Nacido en Arizona, ha demostrado un compromiso con sus raíces que ha cautivado a la fanaticada quisqueyana.

Wells se unió a la fiesta

Austin Wells también se unió a la fiesta en el partido del domingo contra Países Bajos con un espectacular batazo de cuatro esquinas, el cual añadió dos carreras más a la cuenta de los dominicanos, consolidando su impacto inmediato en el equipo nacional.

Más allá de su talento en el terreno decidió oficializar su identidad dominicana obteniendo su cédula y pasaporte, un gesto que buscaba en su historia familiar.

Puedes leer: ¡Vamos!: Austin Wells se declara listo para jugar en el Clásico Mundial

Esta decisión de jugar para el equipo nacional no es solo profesional; es un acto de identidad motivado por el legado de sus abuelos, Luis Felipe Fernández y Sandra Pérez.

Declaraciones

En sus primeras declaraciones, Wells subrayó que su intención de representar al país va mucho más allá de la competencia deportiva.

«Estoy súper emocionado de estar aquí. Es una gran oportunidad de representar a este país y a mi familia», explicó el jugador, quien también se mostró impresionado por la pasión desbordante de los fanáticos dominicanos.

Debut de Wells

El debut de Wells con los colores de la bandera nacional fue recibido con una calurosa ovación por parte del público.

Lee también: ¿Cómo logró Nelson Cruz asegurar a Austin Wells para el Clásico Mundial?

Este respaldo se intensificó durante el primer partido de fogueo contra los Tigres de Detroit, donde Austin remolcó su primera carrera con una línea de sacrificio al jardín central.

Cada turno al bate se ha convertido en una celebración de su herencia, validando el seguimiento que los fanáticos criollos le han dado desde que anunció sus raíces.