Austin Wells: “Quiero ganar por todos”

Austin Wells, receptor del equipo dominicano, tomando uno de los turnos que agotó en los juegos de fogueo.

Aunque no habla mucho español, el máscara Austin Wells se ha identificado con República Dominicana como ningún otro y una muestra es su decisión de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol por la tierra de sus abuelos Luis Felipe Fernández y Sandra Pérez.

Desde que el máscara de los Yankees dejó saber que tenía raíces dominicanas, los fanáticos criollos comenzaron a darle seguimiento a este jugador nacido en Scottsdale, Arizona.

Queriendo identificarse más con sus ancestros, Wells se oficializó como dominicano, recibiendo su cédula de identidad, pero además hurgó más en su pasado para conocerlo.

“Hacer este proceso de convertirme oficialmente en dominicano, me ayudó a conocer un poquito más sobre la procedencia de mis antepasados y el linaje del cual provengo, por tal razón estuve dispuesto a dar el sí de jugar por el país y ha sido asombroso”, explicó Wells. Puedes leer: ¡Vamos!: Austin Wells se declara listo para jugar en el Clásico Mundial

Aseguró que su intención de jugar por primera vez para República Dominicana va más allá del terreno.

“Estoy súper emocionado de estar aquí.

Es una gran oportunidad de representar este país y a mi familia. Además de hacer más competitivo este equipo”, explicó Wells, quien además indicó que fue una gran oportunidad el sentir “cómo los fanáticos aman el béisbol”.

En su primera aparición al plato, vistiendo los colores de la bandera quisqueyana, fue aplaudido, pero los aplausos fueron mayores cuando remolcó la primera carrera el pasado martes, con una línea de out al jardín central durante el primer partido de fogueo que disputaron los dominicanos contra los Tigres de Detroit.

“Estar aquí entrenando es maravilloso, sentir a los fanáticos gritando y chillando es increíble”, manifestó Wells, quien agradeció el respaldo recibido y expresó “quiero ganar por todos”.