Autor de tiroteo en Brown fue «muy estratégico» al cometer el crimen, según la policía

Nueva York.- El presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown (Rhode Island) el pasado sábado, identificado como Claudio Neves Valente, fue «muy estratégico» en sus planes para cometer el crimen, según dijo la policía a la cadena CNN.

«En mi opinión, este individuo fue muy estratégico en su plan. Se comunicaba mediante aplicaciones, utilizaba ciertas rutas para conducir y elegía determinados vecindarios para circular por ellos. No tomaba las calles principales«, apuntó el jefe de policía de Providence, Oscar Pérez, al medio estadounidense.

Detalles confirmados sobre la estrategia del sospechosoNeves fue hallado muerto ayer en Salem (New Hampshire) después de una intensa búsqueda que se alargó varios días y con una herida de bala que las autoridades consideran fue autoinfligida.

Originario de Portugal

El presunto tirador, originario de Portugal, también habría asesinado a un reconocido profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) llamado Nuno Loureiro, apenas dos días después del tiroteo en Brown que se saldó con la vida de dos estudiantes.

El jefe de policía subrayó además que el portugués tenía direcciones en Providence y Miami y que estaba «extremadamente familiarizado» con el centro educativo, ya que vivía cerca del edificio en el que ocurrió el tiroteo.

Cadáver de Neves

Por otro lado, CNN, que cita a un funcionario policial familiarizado con la investigación, afirma que se han encontrado dos pistolas Glock de 9 milímetros en el almacén en el que se descubrió el cadáver de Neves.

La policía también halló cargadores de munición, un chaleco antibalas y la chaqueta que lucía el sospechoso en los vídeos publicados estos días por las autoridades, en los que se le ve caminando cerca del campus.

Según CNN, los investigadores creen que el portugués estuvo vivo hasta ayer jueves, cuando fue encontrado.