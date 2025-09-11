OREM, Utah — Las autoridades de Utah investigan el asesinato del influyente activista conservador Charlie Kirk, quien fue abatido a tiros durante un evento académico en la Universidad Utah Valley (UVU). El crimen ha generado una fuerte conmoción a nivel nacional, especialmente entre círculos conservadores y seguidores del expresidente Donald Trump.

Charlie Kirk fue asesinado durante un evento en UVU

El incidente ocurrió el miércoles por la tarde, cuando Kirk, de 31 años, participaba como ponente en un debate universitario que él mismo había organizado. Según testigos, recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en el escenario. Fue trasladado de urgencia, pero falleció minutos después.

Kirk era fundador de la organización Turning Point USA, conocida por su activismo en universidades en favor de valores conservadores. Casado y padre de dos hijos, mantenía una estrecha relación con figuras del Partido Republicano, en particular con el expresidente Trump.

Autoridades tienen imágenes del sospechoso y hallaron el arma

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, informó en rueda de prensa que ya se cuenta con “buenas imágenes” del presunto autor del disparo, un sujeto que aparenta tener edad universitaria.

«Estamos trabajando con tecnologías avanzadas para su identificación. Si no logramos ubicarlo por medios propios, pediremos ayuda pública a través de los medios», señaló Mason. Puedes leer: Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Paralelamente, el FBI confirmó el hallazgo del rifle utilizado, un arma de cerrojo de gran potencia que fue encontrada en una zona boscosa cerca del campus. Las autoridades también analizan huellas de calzado y de palma obtenidas en la escena del crimen.

El asesino huyó por los tejados

De acuerdo con la investigación preliminar, el atacante se desplazó por los tejados del campus tras disparar, huyendo hacia un vecindario cercano. Un video grabado detrás del escenario muestra una silueta corriendo sobre un tejado apenas segundos después del disparo.

Las autoridades mantienen una intensa búsqueda del sospechoso y han incrementado la presencia de seguridad en universidades del estado.

Trump otorgará a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad

Durante la ceremonia conmemorativa del 11 de septiembre en el Pentágono, el presidente Donald Trump calificó el asesinato como “atroz” y anunció que Charlie Kirk recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo.

“Charlie fue un gigante de su generación, un defensor incansable de la libertad y una inspiración para millones de jóvenes estadounidenses”, afirmó Trump.

Reacciones y conmoción nacional

La muerte de Kirk ha sacudido a la comunidad política conservadora y a miles de estudiantes que seguían su trabajo en campus universitarios. La noticia ha generado una ola de condolencias en redes sociales, y varios legisladores han pedido reforzar la seguridad en eventos públicos.