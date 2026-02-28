Más de 200 muertos tras ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán

Redacción Internacional.– El ataque conjunto lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado, hasta el momento, más de 200 muertos y 747 heridos, según estimaciones de la Media Luna Roja.

La ofensiva, que impactó objetivos en Teherán y en otras ciudades como Tabriz e Isfahán, también alcanzó el complejo residencial del líder supremo iraní, Ali Jameneí, de 86 años, quien ejerce el cargo desde 1989.

Versiones encontradas sobre el líder supremo

Imágenes satelitales verificadas por la BBC muestran daños en el complejo donde reside Jameneí. Mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “aumentan las señales” de que el líder iraní habría muerto, medios oficiales de Irán sostienen que continúa con vida y dirigiendo las operaciones de defensa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reforzó esa versión en declaraciones a NBC News: “Creemos que esa es una historia correcta”, expresó al ser consultado sobre la presunta muerte del ayatolá.

En algunos sectores de Teherán, ciudadanos salieron a las ventanas y corearon consignas celebrando la supuesta muerte del líder religioso y político, aunque sin confirmación oficial por parte del Gobierno iraní.

Víctimas civiles y altos cargos fallecidos

El primer balance ofrecido por la Media Luna Roja indica al menos 201 fallecidos y 747 heridos. No obstante, las autoridades iraníes no han publicado cifras oficiales consolidadas.

Según reportes locales, 85 personas —en su mayoría niñas— murieron en un ataque contra una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, en el sur del país. Otro bombardeo impactó un pabellón deportivo en Lamerd, dejando al menos 15 muertos.

Por su parte, el Ejército israelí informó de la muerte de siete altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Contraataque iraní y tensión regional

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en la región, incluyendo instalaciones en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. También se registraron nuevas oleadas de misiles sobre territorio israelí, lo que activó las alarmas en Jerusalén y Tel Aviv.

Emiratos Árabes Unidos y Catar manifestaron que se reservan el derecho de responder a la escalada y adoptar medidas para proteger su territorio.

Reacción internacional

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de urgencia para abordar la situación, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que reunirá de emergencia al colegio de seguridad el próximo lunes.

En la comunidad internacional predominan los llamados a la moderación y a evitar una mayor escalada en Oriente Medio, ante el riesgo que representa para la paz y la estabilidad regional.