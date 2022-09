Avance de La Sirenita desata debate entre sus fanáticos

La película La Sirenita live-action ha avivado las opiniones de sus fans desde el estreno del avance el pasado viernes.

En redes sociales, sobre todo en Twitter, los internautas convirtieron el tema en tendencia al compartir sus posturas a favor y en contra al respecto de la apariencia del personaje de Ariel, el cual es interpretado por la actriz y cantante Halle Bailey.

Algunos usuarios han manifestado que no les gusta el hecho de que en esta versión de la película hayan cambiado elementos que caracterizan a la princesa de Disney desde 1989, como el color de su tez o el de su cabello.

“No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original”, comentó Alena @madebyalxna

Puede interesarte: “The Princess»: La nueva princesa de Disney se pone violenta

Sin embargo, otros defienden esos cambios y lo catalogan como parte de la inclusión. Además, han compartido reacciones de niñas alegando que es el público objetivo al que le debe agradar el tráiler.

La representación importa.

La representación en el cine cambia vidas.



Foto: niñas viendo el teaser de La Sirenita 🧜🏽‍♀️ (TikTok) pic.twitter.com/J6t6wkihhq — ant 🏳️‍🌈 (@abalos) September 12, 2022

“Me alegra mucho ver gente incómoda porque La Sirenita sea interpretada por una actriz negra. Mientras están tan molestos, hay niñas negras súper ilusionadas por verse representadas en el cine como princesas y protagonistas. Sufran, racistas”, dijo Jasson Muir @j_muirclarke

De acuerdo con Walt Disney Studios, la película dirigida por Rob Marshall se estrenará en los cines el 26 de mayo de 2023.