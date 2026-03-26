Avanza el primer proyecto en Argentina para generar energía con el movimiento de las olas

Argentina.– La provincia de Buenos Aires avanza en el desarrollo y la puesta en marcha de un dispositivo pionero en Argentina para generar energía eléctrica a partir del movimiento de las olas del mar, informaron este jueves fuentes oficiales.

Innovación en energía undimotriz

Según informó la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires en un comunicado, el sistema se basa en el uso de grandes boyas flotantes que se desplazan verticalmente con el vaivén de las olas y transmiten ese movimiento a una cadena de engranajes que lo convierte en rotación de alta velocidad, capaz de accionar un generador eléctrico.

El dispositivo undimotriz, diseñado por expertos de la Universidad Tecnológica Nacional, fue sometido este mes de marzo a una primera prueba «en seco» realizada en la empresa Metalúrgica Duroll, de la localidad bonaerense de Pilar, para medir la capacidad que tienen el brazo y la boya para soportar peso.

La nueva tecnología undimotriz se montará en la escollera norte del puerto de la ciudad de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires), sobre aguas del Atlántico Sur.

Apoyo gubernamental al proyecto

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que financia el proyecto, afirmó que es una «prioridad» impulsar este tipo de iniciativas para diversificar la matriz energética y promover tecnologías innovadoras de origen nacional.

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La Subsecretaría de Energía bonaerense señaló que la energía undimotriz es considerada una de las fuentes renovables con mayor potencial a nivel global, especialmente en regiones con fuerte dinámica oceánica como el Atlántico Sur.

A diferencia de otras tecnologías renovables, como la solar o la eólica —cuyo desarrollo comercial crece año a año en Argentina—, el movimiento de las olas presenta una mayor previsibilidad, lo que la convierte en una alternativa interesante para diversificar la matriz energética.

Desde el gobierno provincial destacan que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de fuentes tradicionales.

La energía undimotriz, a diferencia de otras renovables como la solar o la eólica, ofrece mayor previsibilidad en su generación, lo que la convierte en una opción atractiva para complementar el sistema energético.

Además, el impulso a este tipo de tecnologías no solo apunta a beneficios ambientales, sino también al desarrollo industrial y tecnológico local.

La posibilidad de producir energía limpia mediante innovación nacional podría abrir nuevas oportunidades económicas, generar empleo especializado y posicionar a Argentina como referente regional en energías renovables emergentes.