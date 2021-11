Aventura se disfraza de ellos mismos en Halloween y nadie los reconoce

El pasado fin de semana se celebró Halloween y los famosos no se quedaron atrás al mostrar sus más creativos e icónicos disfraces, algunos de terror, otros de personajes y personalidades muy conocidas a través del tiempo.

La desintegrada agrupación bachatera «Aventura» no se quedó atrás pero de una forma muy peculiar ya que, intercambiaron rostros (con caretas personalizadas) y se disfrazaron de ellos mismos para pasar desapercibidos entre la gente.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Romeo Santos contó lo especial que sería este Hallowen para ellos ya que se disfrazarían del grupo que los llevó a la fama y que aún en la actualidad es aclamado por sus fans.

«Tres meses haciendo estas caretas, ¡tres meses!, pero yo no me voy a poner la careta mía porque no quiero que la gente empiece a percibir, así se mueve Romeo, así él camina… usaré la careta de Max», expresó el bachatero mientras se probaba su careta y luego la de su compañero Max.

Con caretas, guitarra y bajo inflables, y vestimenta característica de cada uno, los cuatros ex integrantes de Aventura asistieron a una fiesta de disfraces donde cantaron a ritmo de aventura y la gente empezó a tomarse fotos con ellos sin saber que en realidad se trataba de los famosos bachateros.