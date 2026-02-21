Avería en subestación Los Prados provoca interrupciones eléctricas en sectores del Distrito Nacional

La empresa distribuidora Edesur Dominicana informó que desde la madrugada de este sábado un equipo técnico especializado fue desplegado para atender una avería registrada en la subestación eléctrica Los Prados, ubicada en el Distrito Nacional.

La incidencia provocó la salida de servicio de varios circuitos, afectando de manera directa el suministro energético en distintos sectores de la capital.

De acuerdo con la empresa, la falla técnica generó interrupciones parciales y totales en múltiples zonas residenciales y comerciales, impactando la cotidianidad de miles de usuarios, entre los sectores afectados se encuentran los ensanches Piantini (parcial), Julieta Morales (parcial), Quisqueya (parcial), Los Praditos (parcial), así como Evaristo Morales, Enriquillo, Las Palmas, Savica (parcial) y Juan Pablo Duarte de Herrera.

La distribuidora explicó que los trabajos de reparación incluyen labores de diagnóstico, evaluación de los equipos comprometidos y ejecución de las correcciones necesarias para restablecer la estabilidad del sistema.

Las brigadas técnicas permanecen en la subestación realizando intervenciones continuas con el objetivo de normalizar progresivamente el servicio en los circuitos afectados.

Asimismo, la empresa indicó que mantiene un monitoreo constante de la situación y que informará oportunamente sobre los avances de las labores, Edesur reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad del personal técnico y la integridad de las instalaciones eléctricas durante el proceso de reparación.

La compañía ofreció disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas a raíz de esta avería y aseguró que trabaja de manera ininterrumpida para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible, procurando reducir al mínimo el impacto en las comunidades afectadas.