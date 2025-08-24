Edesur instala transformador en El Millón tras denuncia

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) colocó un nuevo transformador de mayor potencia en el sector El Millón del Distrito Nacional tras denuncias de los residentes de la zona.

El reemplazo del equipo se realizó el sábado con el propósito de mejorar la calidad del servicio de electricidad en la calle Teodoro Chassériau.

La empresa distribuidora de electricidad manifestó que sustituyó el equipo dañado que tenía 37 kVA de potencia por uno nuevo dotado de 50 kVA, para garantizar una mayor estabilidad del servicio.

Edesur aseguró que los residentes del edificio Aleco 4 y zonas circundantes comenzaron a ver el impacto favorable de la solución en el suministro