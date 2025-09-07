Aviones y tucanos: ¿fin del narco?

Con 10 aviones F-35 estacionados en Puerto Rico y los tucanos de RD es seguro que se acaba el tráfico de drogas en el Caribe. ¡Si el objetivo es ese!

El dólar superó ayer la barrera de 64 por 1 devaluando aún más el peso dominicano, y generando aumento en precios de productos importados.

El Estado reclama 50 mil millones de pesos como resarcimiento a quienes desfalcaron las Ede. Uno de ellos dijo dará 3 mil millones pesos.

Reforzar las relaciones comerciales con China, como plantea Rosa Ng, es un buen plan para RD, porque con Trump nunca se sabe…

Putin quiere que la reunión sea en Rusia y Zelenski en Kiev, eso revela la falta de voluntad de ambas partes de terminar con el conflicto bélico.

Más que curioso es un dato alarmante que en RD sólo 33 % de los vehículos tengan seguro, según dijo el superintendente Valentín, en Paraguay.

Las Dunas de Baní están protegidas y delimitadas por la Ley 202-04, de modo que el invento del senador de Peravia deben ser rechazado ¡Ya!

Que los motociclistas violan los giros a la izquierda, semáforos en rojo y demás, pero, ¿de quién es la culpa? Conteste usted Digesett.