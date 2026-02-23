Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, representa lo irónico de la geopolítica de la región caribeña. Mientras en nuestro país el oficialismo y otros sectores políticos se mantienen indiferentes ante la política antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump; él ha dado una respuesta contundente.

Su espectáculo en el pasado Súper Bowl no pudo ser más atinado.

Y es que a lo patanes que odian a los demás; que aborrecen la ciencia, son capaces de quemar libros, separan familias, y detestan a los niños, en este caso a los hispanos; se les riposta evidenciando nuestra infraestructura laboral, sanas costumbres, y el arte popular que fortalece a los imperios y colorea las naciones.

Consideramos interesante apuntalar que este muchacho oriundo de Bayamón, Puerto Rico, un Estado Libre Asociado colonia de Estados Unidos, en su respuesta a Trump, ha mostrado que a pesar de ello hoy Puerto Rico es más solidaria y nacionalista que otras naciones de la región, presuntamente soberanas.

Y, pareciera que hay dominicanos presa de la política con tendencia hegemónica de Trump, que se distingue a la querer recrudecer el imperio, ya que es más invasiva. En otras palabras, en la política, lo hegemónico es más injerencista e invasiva que el imperio per se. Es lo que pretende instaurar el “Führer” contemporáneo.

De otro lado, aunque no seamos afines a su música contentiva del reguetón y el trap latino, debemos agradecerle a Bad Bunny que su participación en el Súper Bowl lo inició con un refrán en boga de nuestra paremiología: “Hoy se bebe”.