San Juan, Puerto Rico— La histórica residencia de Bad Bunny, No Me Quiero Ir de Aquí, sigue su curso con un show sorpresa que será transmitido en vivo a nivel mundial a través de Amazon Music.

El concierto, denominado No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más, se realizará el sábado 20 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y comenzará a las 8:30 p.m. ET. Los fanáticos podrán verlo en la app de Amazon Music, el canal de Twitch @AmazonMusic, y en Prime Video para todos los clientes de Amazon.

Bad Bunny anuncia show cultural y compromiso social

Según un comunicado de prensa, la colaboración entre Bad Bunny y Amazon Music busca mostrar a Puerto Rico en un escenario global y generar un impacto duradero en la comunidad. La presentación coincidirá con el octavo aniversario del huracán María y dará inicio a una iniciativa de varios años que incluirá programas de educación, ayuda en desastres y empoderamiento cultural, con el objetivo de fortalecer la economía de Puerto Rico y generar un cambio significativo en toda la isla.

Rocío Guerrero, directora de música Latin-Iberia en Amazon Music, afirmó:

“Al combinar música, tecnologías de Amazon, comercio y programas comunitarios a gran escala, estamos conectando audiencias globales con este momento histórico mientras fortalecemos las comunidades puertorriqueñas”.

Por su parte, Noah Assad, CEO de RIMAS Entertainment, destacó:

“Esta colaboración va más allá de la música; se trata de honrar nuestra cultura y asegurarnos de que el mundo no solo vea a Puerto Rico, sino que también lo apoye e invierta en él”.

Inscripciones y preventa

Las inscripciones para el show del 20 de septiembre ya están abiertas para residentes con número de teléfono válido en Puerto Rico en nomequieroirdeaqui.com. La preventa comenzará el miércoles 17 de septiembre a las 10 a.m. hora local para quienes reciban un código de acceso.

Impacto de la residencia histórica

Durante los 30 días de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí, más de 250.000 visitantes asistieron al Coliseo, posicionando a Puerto Rico como un destino de entretenimiento y beneficiando a la economía local y pequeños negocios. Entre los invitados especiales se encontraron artistas como Belinda, Residente, Feid, Rauw Alejandro y Ozuna.