La ADP ratifica negativa a la fusión de los ministerios de Educación

Santo Domingo. -El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ratificó hoy su rechazo a la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt.

“El CEN ha venido discutiendo este tema de la fusión con una postura firme de rechazo”, expresó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, durante una reunión con el ministro de la Mescyt, Rafael Santos.

Durante el encuentro, realizado en la sede del ministerio, Santos entregó al sindicato de maestros el documento titulado “llamado al magisterio nacional y la ADP”, que motiva la apertura de un proceso de diálogo sobre la reforma al sistema educativo nacional.

En la reunión, realizada a petición del organismo estatal, asistieron los expresidentes y ex secretarios generales de la ADP y los 5 viceministros de esa entidad.

Eduardo Hidalgo dijo que analizarán y discutirán el texto del documento, incorporándolo al debate institucional.

Dijo que le complace se haya obviado en este momento tomar el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional, a fin de viabilizar una discusión franca y plural, para definir juntos una ruta de consenso para abordar la necesaria transformación de la educación dominicana.

“Hemos dicho que una buena señal es el retiro del proyecto de ley de fusión depositado en el Congreso Nacional”, declaró el presidente de la ADP.

Afirmó que la ADP siempre se ha incorporado a los procesos de debate que en distintos momentos se han instalado en el país, incluido el Congreso del Plan Decenal de Educación que trajo como resultado la presente Ley General de Educación 66-97 y el currículo vigente.

Dialogo

Hidalgo dijo que la ADP nunca ha estado al margen del debate y del diálogo, incluso asistiendo a todos los escenarios en que se han planteado, incluido en el conocimiento del pacto educativo en el cual la ADP jugó un rol relevante. “Lo único que la ADP reclama es un trato respetuoso, y de igualdad para ser parte activa y propositiva del debate”.

De su lado, el ministro Santos dijo que esta es una visita importante por la relación indisoluble que él tiene con la ADP y, con esa vocación sindical tiene que jugar su papel de defender su postura

“Entendemos que la ADP tiene que fijar su posición, con mucho cuidado, y nosotros como ministro estamos aquí sin dejar atrás el pasado”, precisó.

“La ADP no viene a apoyar al ministro de Educación Superior, sino que viene a una invitación de cortesía que le hice y con todo su CEN, junto a los pasados presidentes y exsecretarios generales, vamos a hablar juntos sobre el futuro de la educación dominicana”, declaró el ministro Santos.

Durante la reunión, el funcionario destacó la relevancia histórica y el papel del gremio magisterial en la defensa de la educación y de los docentes, señalando que la relación entre el MESCyT y la ADP es “profunda e indisoluble”.

Asimismo, manifestó su aprecio personal y profesional por la ADP, organización de la que recordó formar parte históricamente, al tiempo que valoró la presencia del comité ejecutivo nacional del gremio como una oportunidad para conversar sobre los retos y oportunidades del sistema educativo dominicano.