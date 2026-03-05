El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), Jaime Tolentino, pidió hoy al Ministerio de Educación que descuente a los maestros públicos los días dejados de trabajar por participar en huelgas, mítines, vigilias, marchas y concentraciones en días y horarios de clases.

“Se está jugando de manera olímpica con el cumplimiento del horario y el calendario escolar, sin que haya un régimen de consecuencias de parte de las autoridades”, expresó, tras advertir sobre el daño que provocan a los estudiantes las pérdidas de docencia.

Jaime Tolentino

Tolentino se refirió así al plan de lucha que desarrolla desde el pasado martes la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, San Juan y Espaillat.

Hasta la alimentación

“La pérdida de un día de clases afecta el desarrollo de los aprendizajes de los niños, impacta la economía del país y hasta la alimentación escolar de muchos estudiantes que tienen en el desayuno y el almuerzo escolar su única forma de alimentarse”, manifestó en declaraciones telefónicas.

“Las autoridades deberían ya sancionar a esos maestros; dejar de pagar cada día de docencia no impartida”, insistió.

Dijo que la educación es un derecho fundamental de los niños que nadie debe vulnerar.

Aseguró que los dirigentes de la ADP no tienen compromiso con el bienestar de la educación nacional y que solo se mueven por intereses políticos, grupales y personales.

ADP reivindica

La ADP está realizando diferentes jornadas de lucha que van desde vigilias hasta marchas y concentraciones, como una manera de llamar la atención de las autoridades para la solución de problemas básicos en los planteles escolares, expresó ayer el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

Citó entre esas precariedades grietas en las paredes de los planteles públicos, estructuras deterioradas y aulas en mal estado donde no se puede impartir docencia y que representan riesgos para estudiantes y maestros.

Paros arbitrarios

Ayer, el Ministerio de Educación emitió un comunicado de prensa en el que calificó de “arbitrarias” las interrupciones de docencia impulsadas por el gremio de maestros. Señaló que esas paralizaciones atentan contra el cumplimiento del calendario escolar y vulneran el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes.

El Ministerio advirtió que los paros injustificados afectan el Pacto Educativo y las metas trazadas por el Gobierno.

Educación y compromiso

