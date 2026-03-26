Bameso y Caliche triunfan en inicio justa basket U-25

Leónidas Bautista realiza el saque de honor, junto a los jugadores Jeancarlos Caba y Emmanuel Frías. Desde la izquierda, Anthony Fernández, Alexander Romero, Edwin Castillo y José -Boyón- Domínguez en la jornada inaugural en el club Mauricio Báez.

Los clubes Bameso y Reales del Caliche triunfaron en la primera jornada del Campeonato Masculino U25 de Segunda División José Heredia Castillo (Corporancito), en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El certamen está dedicado a Stalin Alcántara, vicealcalde del Distrito Nacional.

Los bamesianos doblegaron 66-55 a Los Gladiadores, Jefrey Delanoy y José Upia 15 puntos y atraparon 12 y 10 rebotes, respectivamente, Anthony Estrella y Jonathan Santana, 11.

En la derrota, Rayner Montero logró 17 puntos y tomó nueve rebotes, Wagner Batista ligó ocho tantos.

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Caliche triunfa

Los Reales del Caliche doblegaron 97-78 al club Los Prados, con 23 puntos de Alan Rosario, 19 de Leandro Báez y 16 con ocho rebotes de Ángel Feliz, en el techado del Mauricio Báez.

Por los caídos, Ángel Zapata se destacó con doble-doble de 26 puntos y 11 rebotes, Enmanuel Santana, 15 dígitos, seis capturas y siete asistencias, Héctor Melenciano 11 y siete capturas.

Inauguración

El acto inaugural lo encabezó Edwin Castillo (Tatico), presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), y miembros del Comité Ejecutivo, el Inmortal del Deporte José -Boyón- Domínguez y los vocales Anthony Fernández y Alex Romero.

Así como varios representantes de los clubes participantes como Manny Álvarez, del club Jardines del Norte; Franklin Parreño y Leónidas Bautista, del club Rafael Leónidas Solano; y los hermanos Augusto y Alberto Castro, del club Bameso, entre otros.

Bautista, secretario general del club Rafael Leónidas Solano, realizó el saque de honor, y previamente, Leandro Báez, de los Reales del Caliche, hizo el juramento deportivo.

Castillo tuvo a cargo las palabras centrales y exhortó a los clubes a competir fuerte hasta buscar la conquista de la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

Debemos desconfiar unos de otros. Es nuestra única defensa contra la traición”.

“Viviendo con alguien que amas puedes sentir más soledad que viviendo completamente a solas… si quien amas no te ama”.

Tennessee

Williams

Dramaturgo

estadounidense

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.