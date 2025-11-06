Santo Domingo. – El Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconocieron a Banco Caribe por mantener el Sello Platino Igualando RD, máxima distinción otorgada a empresas y organizaciones que demuestran un compromiso sostenido con la igualdad de género y la inclusión laboral en la República Dominicana.

De acuerdo con la comunicación oficial emitida por ambas instituciones, Banco Caribe obtuvo resultados sobresalientes en la Auditoría de Seguimiento de la NORDOM 775, realizada por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), ratificando el cumplimiento de los más altos estándares en materia de equidad, inclusión y gestión responsable.

“Creemos firmemente que una banca responsable se construye desde el respeto, la empatía y la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Este reconocimiento revalida nuestra visión de ser una institución que impulsa el desarrollo sostenible a través de la diversidad, la equidad y la creación de oportunidades para todos. A su vez nos anima a inspirar a otras entidades a que se sumen a esta iniciativa para juntos construir una sociedad de oportunidades”, expresó Edgar del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

Puedes leer: ¡Dominicana lanza su primera certificación de café sostenible!

El Sello Igualando RD forma parte del Sistema de Gestión para la Igualdad de Género (SGIG), diseñado para promover la participación equitativa, eliminar brechas estructurales y fortalecer el liderazgo femenino en los espacios de decisión. Banco Caribe fue una de las primeras entidades financieras del país en obtener esta certificación, consolidando su rol como referente en banca responsable, moderna e inclusiva.

Con este logro, el banco confirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con el ODS 5: Igualdad de género, y continúa impulsando políticas, programas y buenas prácticas que promueven el bienestar y el crecimiento equitativo de sus colaboradores, clientes y comunidades.