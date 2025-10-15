Santo Domingo. – En el marco de su estrategia de transformación e innovación, Banco Caribe continúa fortaleciendo su portafolio de productos y servicios financieros con el lanzamiento de Insignia, una tarjeta de crédito concebida para clientes que buscan experiencias exclusivas, soluciones financieras diferenciadas y un acompañamiento a la altura de su estilo de vida.

“Insignia representa la evolución de nuestro portafolio de productos y nuestra determinación de acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su vida. Con esta nueva tarjeta reafirmamos que la innovación y la cercanía son pilares de nuestra estrategia”, destacó Iderlyn Soto, vicepresidenta de Estrategia e Innovación de Banco Caribe.

Con Insignia, Banco Caribe redefine la experiencia de sus clientes premium a través del lanzamiento del Círculo Insignia, una comunidad que combina sofisticación, innovación y beneficios tangibles orientados al bienestar integral de las personas, en respuesta a las necesidades de una generación moderna, activa y con visión global.

“Este Círculo es una comunidad exclusiva para nuestros tarjetahabientes, que conecta lo financiero con lo vivencial mediante el acceso a experiencias que incluyen viajes, gastronomía, deporte, cultura y bienestar”, explicó Santa Méndez, directora senior de Medios de Pago.

“Con la nueva tarjeta Insignia, junto al Banco Caribe, presentamos una nueva forma de entender la banca de alto perfil en República Dominicana. Esta tarjeta fue creada para una generación que valora la exclusividad, pero también busca propósito e innovación. Desde el acceso global a salas VIP hasta un Concierge internacional disponible 24/7, cada detalle de Insignia refleja la visión de Visa de acompañar a nuestros clientes con tecnología, seguridad y experiencias que realmente enriquecen su vida”, Gustavo Turquia, gerente general de Visa República Dominicana.

La nueva tarjeta Insignia ya está disponible a través de todos los canales de Banco Caribe, tanto para clientes actuales como potenciales, y forma parte del plan estratégico de innovación y experiencia de cliente que impulsa la institución para fortalecer su posicionamiento en el sistema financiero dominicano.