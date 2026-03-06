Banco Central proyecta crecimiento de 4 % para la economía dominicana en 2026

Santo Domingo.– Un análisis del Banco Central de la República Dominicana señala que la economía del país continúa mostrando señales de fortaleza y estabilidad, a pesar del contexto de incertidumbre que persiste en la economía global.

El estudio indica que el desempeño económico ha estado impulsado por la inversión extranjera directa, el dinamismo del turismo, el crecimiento de las zonas francas y el flujo constante de remesas, factores que han contribuido a sostener el equilibrio macroeconómico y las perspectivas de crecimiento.

Según el informe, la confianza de los inversionistas internacionales se refleja en la proyección de que la inversión extranjera directa alcance unos 5,150 millones de dólares en 2026, recursos que permitirían cubrir en su totalidad el déficit de cuenta corriente, estimado en 1.1 % del producto interno bruto (PIB).

El documento también destaca el comportamiento favorable del mercado cambiario. La depreciación del dólar en los mercados internacionales ha favorecido la apreciación del peso dominicano en cerca de un 5 % desde finales de 2025, situación que, junto al aumento de los ingresos por turismo, zonas francas y remesas, ha contribuido a mantener estabilidad en el tipo de cambio.

En el ámbito financiero, el Banco Central resalta el fortalecimiento de la posición internacional del país, evidenciado en la reducción del riesgo país de la deuda dominicana y en la colocación de bonos soberanos por 2,750 millones de dólares, operación que registró una alta demanda por parte de inversionistas internacionales.

En cuanto a las proyecciones económicas, los modelos de pronóstico del organismo estiman que la economía dominicana podría crecer alrededor de un 4 % en 2026, cifra superior al promedio previsto para América Latina, que ronda el 2.1 %.

El informe también prevé que la inflación continúe moderándose y converja gradualmente hacia la meta de 4 % ± 1 % al cierre del año, en línea con los objetivos de estabilidad establecidos por la autoridad monetaria.