Berlín, Alemania. – El Banco de Reservas concluyó su participación en la 60ª edición de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB Berlín 2026), donde identificó nuevas oportunidades de desarrollo para infraestructuras turísticas y modernización de servicios, con énfasis en iniciativas alineadas con criterios de sostenibilidad ambiental.

Además, se analizaron propuestas de fondos de inversión y cofinanciamiento con estructuras financieras destinadas a impulsar proyectos de hospitalidad, conectividad y servicios de apoyo al turismo.

La agenda también incluyó reuniones estratégicas con hoteleros, inversionistas, tour operadores y bancos de segundo piso, orientadas al financiamiento de proyectos turísticos sostenibles y a la promoción de la República Dominicana como destino líder en la región.

La delegación de Banreservas estuvo encabezada por Deyanira Pappaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos; Daniel García Archibald, vicepresidente de Programas Estratégicos; Judith Rubiera, directora de Negocios Turísticos; y Yamel Pimentel, gerente de Negocios Turísticos.

Otro de los logros obtenidos por la delegación de Banreservas fue el encuentro con la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), con quien abordaron temas relacionados con sostenibilidad, innovación, inversión responsable y el fortalecimiento de alianzas público-privadas que permitan acelerar el crecimiento del sector a nivel global.

Asimismo, la Embajada de la República Dominicana en Alemania desempeñó un papel clave en la coordinación de relaciones comerciales y bilaterales entre ambos países, impulsando iniciativas conjuntas de cooperación, misiones comerciales y eventos de networking orientados a ampliar la presencia del destino dominicano en el mercado alemán y europeo.

Como resultado de estos encuentros, los actores participantes plantearon avanzar en la formalización de memorandos de entendimiento y acuerdos de cooperación con socios estratégicos, además de establecer un calendario de reuniones de seguimiento con inversionistas, tour operadores y cadenas hoteleras interesadas en desarrollar proyectos en el país.

Asimismo, se destacó el rol de la oficina de representación de la República Dominicana en Madrid como puente estratégico para la promoción turística, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos con la diáspora dominicana en Europa.

Banreservas reiteró su compromiso de continuar impulsando el crecimiento del turismo dominicano mediante soluciones financieras innovadoras, asesoría estratégica y alianzas público-privadas que contribuyan a generar inversión, empleo y nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible del país.