Santo Domingo. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este miércoles que su página web y aplicación institucional se encuentran temporalmente fuera de servicio, debido a intermitencias reportadas por el proveedor de servicios Microsoft.

A través de un aviso oficial, la institución explicó que las fallas afectan el acceso de los agentes económicos, entidades financieras y el público en general, y que trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.

Mientras tanto, el Banco Central invitó a los usuarios a mantenerse informados mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, disponibles en Instagram, X (antes Twitter), Facebook y YouTube, bajo el nombre Banco Central RD, donde continuarán difundiendo informaciones y actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.

El BCRD pidió disculpas por los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar y agradeció la comprensión de los usuarios.