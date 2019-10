La bandera es el mayor símbolo que representa a un pueblo como nación soberana ante la comunidad internacional y en nuestro país la misma junto al escudo y el himno nacional son los símbolos patrios que unifican nuestra identidad como dominicanos. Nuestra Constitución describe muy claramente en su artículo 31 y 32 como debe de ser nuestra bandera teniendo una cruz blanca en el centro extendida hacia sus extremos y dividida la misma en cuatro rectángulos, los de arriba con azul ultramar en el lado del asta y rojo bermellón al lado derecho y en la parte de abajo rojo bermellón en el lado del asta y azul ultramar a su diestra y en el centro el escudo de armas de la República Dominicana que es el único en todo el planeta que lleva una biblia abierta como tributo a nuestra fe cristiana.

Diseñada y concebida por nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, confeccionada por María Concepción Bona y María Trinidad Sánchez cuyo simbolismo de sus colores también fueron definidos por el patricio cuando describió que el azul ultramar representaba el cielo que cubre la Patria protegida por Dios junto a sus ideales de progreso, el rojo bermellón representando la sangre derramada de los patriotas en las batallas de independencia y el color blanco de su cruz representando la redención y la unión entre todos los dominicanos.

El 27 de febrero de 1844 se enarbolo por primera la bandera en el Puerta del Conde y el 4 de marzo en tierras del Cibao gracias al sueño de Duarte y el coraje de un pueblo valiente y determinado de plantar su identidad en los cielos inmortales. En los últimos días se ha convertido en viral la genuina preocupación por una gran cantidad de ciudadanos por distintos medios llamando la atención al ver en distintas publicaciones y eventos nuestra bandera sin su respectivo escudo nacional.

No debemos culpar esta sensibilidad demostrada y los reclamos a los diferentes órganos e instituciones responsables de velar por la defensa de nuestros símbolos patrios porque no es un secreto para nadie que existen intenciones y corrientes internacionales junto a malos cómplices nacionales siempre al acecho cuyas agendas no necesariamente le rinden fidelidad ni culto a los ideales de nuestros padres fundadores.

Cuando la bandera no tiene el escudo es una bandera mercante que es la que debe usar todo barco extranjero cuando va entrar a aguas territoriales como señal que viene en son de paz y está contemplada en el artículo 32 de nuestra constitución.

Los dominicanos vivimos alertas sobre nuestra integridad territorial y soberana por compartir la isla con un estado prácticamente fallido ante una comunidad internacional tímida e indiferente y un desborde migratorio “sin bandera mercante”. Mantenernos alertas ante lo que perturbe la paz y la percepción soberana en un mundo cada vez más mercante y menos patriota es tarea de todos.