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Filis de Filadelfia activan al cerrador dominicano Jhoan Durán de la lista de lesionados

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Filis de Filadelfia activan al cerrador dominicano Jhoan Durán de la lista de lesionados

Jhoan Durán

FILADELFIA.- Los Filis de Filadelfia activaron al cerrador Jhoan Duran de la lista de lesionados de 15 días antes de su partido contra los Atléticos el martes por la noche.

La última vez que Durán lanzó fue el 11 de abril debido a una distensión en el músculo oblicuo izquierdo. El lanzador derecho de 28 años tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 1.35 y cinco salvamentos en 6 2/3 entradas.

Se une a un equipo de los Phillies que ha experimentado un repentino auge tras despedir al mánager Rob Thomson y reemplazarlo con el mánager interino Don Mattingly. Filadelfia llegó al martes con seis victorias en sus últimos siete partidos.

TEMAS: #Equipo#Filis de Filadelfia#Jhoan Duran#Lesionados
Agencia AP

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