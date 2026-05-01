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Bárbara Bermudo rompe el silencio sobre su salida de Univision

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Bárbara Bermudo rompe el silencio sobre su salida de Univision

Miami.- La periodista y exconductora de Primer Impacto, Bárbara Bermudo, reveló nuevos detalles sobre su salida de Univision, asegurando que su despido estuvo marcado por un ambiente laboral tenso y situaciones que calificó como incómodas.

En una reciente entrevista, la comunicadora afirmó que dentro de la cadena experimentó lo que describió como una “persecución”, señalando que sentía que ya no era bienvenida en el equipo.
“Yo sentía que ya no pertenecía allí por el trato que estaba recibiendo”, expresó.

Bermudo también aseguró que su salida se produjo de manera repentina, apenas poco más de una hora antes de salir al aire, tras casi dos décadas de trayectoria en la televisora.

Según su testimonio, los cambios internos dentro de la empresa, tras la llegada de nuevos ejecutivos, influyeron en el ambiente laboral y en su situación dentro del programa.

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La presentadora señaló directamente que una figura dentro de la organización no deseaba su permanencia.
“Él no me quería ahí”, afirmó al referirse a uno de los responsables.

Además, indicó que vivió momentos de tensión que calificó como maltrato, aunque también expresó agradecimiento por los años de oportunidad que tuvo en la cadena.

Asesoría legal

Tras su salida, la periodista buscó asesoría legal y, con el paso del tiempo, logró reinventarse profesionalmente, iniciando nuevos proyectos junto a su familia.

Cabe destacar que, en su momento, otras versiones apuntaban a decisiones internas y ajustes empresariales como posibles causas de su despido, sin que se ofreciera una explicación oficial definitiva.

TEMAS: #Asesoría legal#Bárbara Bermudo#Miami#Univision
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.