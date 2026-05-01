Bárbara Bermudo rompe el silencio sobre su salida de Univision

Miami.- La periodista y exconductora de Primer Impacto, Bárbara Bermudo, reveló nuevos detalles sobre su salida de Univision, asegurando que su despido estuvo marcado por un ambiente laboral tenso y situaciones que calificó como incómodas.

En una reciente entrevista, la comunicadora afirmó que dentro de la cadena experimentó lo que describió como una “persecución”, señalando que sentía que ya no era bienvenida en el equipo.

“Yo sentía que ya no pertenecía allí por el trato que estaba recibiendo”, expresó.

Bermudo también aseguró que su salida se produjo de manera repentina, apenas poco más de una hora antes de salir al aire, tras casi dos décadas de trayectoria en la televisora.

Según su testimonio, los cambios internos dentro de la empresa, tras la llegada de nuevos ejecutivos, influyeron en el ambiente laboral y en su situación dentro del programa.

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La presentadora señaló directamente que una figura dentro de la organización no deseaba su permanencia.

“Él no me quería ahí”, afirmó al referirse a uno de los responsables.

Además, indicó que vivió momentos de tensión que calificó como maltrato, aunque también expresó agradecimiento por los años de oportunidad que tuvo en la cadena.

Asesoría legal

Tras su salida, la periodista buscó asesoría legal y, con el paso del tiempo, logró reinventarse profesionalmente, iniciando nuevos proyectos junto a su familia.

Cabe destacar que, en su momento, otras versiones apuntaban a decisiones internas y ajustes empresariales como posibles causas de su despido, sin que se ofreciera una explicación oficial definitiva.