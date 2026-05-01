La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió este viernes a 371 graduados del diplomado «Docente en un Enfoque por Competencias» y certificó a 220 participantes como tutores virtuales.

El rector de la institución, Editrudis Beltrán, encabezó el acto en el Aula Magna, donde presentó un balance de los programas de formación continua ejecutados durante su gestión.

Según el informe presentado por la rectoría, durante el periodo actual se han graduado 2,782 docentes formados en el enfoque por competencias. También 2,607 tutores virtuales certificados y 430 diseñadores de entornos virtuales.

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Rector UASD

El rector señaló que la universidad mantiene presencia en las 31 provincias y diversos municipios, además de operar una red de liceos experimentales en puntos como Elías Piña, Constanza, Jarabacoa, Moca y Santo Domingo Oeste.

De igual modo, vinculó estas capacitaciones con el proceso de transformación curricular de la academia, cuyo objetivo es adecuar la enseñanza a las exigencias actuales mediante el modelo de competencias.