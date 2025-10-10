Santo Domingo. – La recién designada presidenta de Barrick Pueblo Viejo tuvo una reunión de cortesía con la Embajadora de Canadá en la República Dominicana, Jacqueline DeLima Baril, para reafirmar un compromiso compartido con la inversión responsable, la transparencia y la asociación de larga data entre Canadá y la República Dominicana.

Durante la reunión, la presidenta de Pueblo Viejo, Gisselle Valera, y la embajadora DeLima Baril destacaron la importancia de mantener un entorno empresarial estable, transparente y predecible que facilite la inversión continua, la creación de empleo y el crecimiento. Destacaron que el respeto por normas claras y consistentes fomenta la confianza de los inversores, fortalece la cooperación bilateral y beneficia a todas las partes interesadas.

Valera reiteró el compromiso de Pueblo Viejo con el país y sus comunidades: “nuestro éxito se basa en alianzas con la República Dominicana, su gente y las comunidades que nos acogen. Creemos que el valor duradero proviene de la transparencia, la cooperación y el respeto por un marco legal y fiscal estable que permita la inversión y el desarrollo”.

Añadió que Pueblo Viejo seguirá contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social de la República Dominicana mediante inversiones continuas e iniciativas comunitarias, como la inversión de RD$20,000 millones en el proyecto habitacional Nuevos Horizontes, como parte del programa de reasentamiento que lleva la empresa.

La embajadora DeLima Baril, por su parte, destacó a República Dominicana como un importante socio bilateral, regional y multilateral, enfatizando la creciente relación comercial entre ambos países y el compromiso de las empresas canadienses con los más altos estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza.

Barrick Pueblo Viejo mantiene su compromiso de contribuir al crecimiento económico de República Dominicana y a posicionarse como uno de los destinos más atractivos y confiables de América Latina para la inversión minera.