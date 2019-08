La repentina muerte de Cándido Antonio -Chicho- Sibilio Hughes ha caído este sábado como un jarro de agua fría sobre el mundo del baloncesto de nuestro país. En un primer momento fueron los teléfonos los que fueron un hervidero de llamadas intentando confirmar los rumores que llegaban desde el otro lado del Atlántico, después fueron las redes sociales las que se encargaron de transmitir el dolor de todo un deporte.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lamentaba también a través de un tweet la triste noticia.

“Día triste para el baloncesto español y dominicano. Fuimos muchos los que disfrutamos en los 80 con sus triples, su juego y su carisma en la cancha. Todo mi cariño para su familia”, escribía Sánchez.

Presidente del FC

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha sido uno de los primeros en lamentar la desgraciada noticia. “Consternado por la muerte de Chicho Sibilio, uno de los grandes mitos de nuestro baloncesto”.

“Su talento y su carisma vivirán para siempre en la memoria del Palau y de todo el barcelonismo. Te echaremos mucho de menos, amigo Chicho”, apuntó.

Lamento Real Madrid

El eterno rival, el Real Madrid, también se ha sumado a las muestras de dolor. “El Real Madrid lamenta el fallecimiento de Chicho Sibilio, leyenda del baloncesto. El club quiere mostrar sus condolencias a sus familiares y amigos, y se une al dolor de los aficionados del baloncesto, especialmente a los del FC Barcelona, la selección española y la República Dominicana”, se podía leer en la cuenta del club blanco.

Federación Española

La selección española guardó un minuto de silencio antes de su amistoso de ayer en Málaga contra el Congo en memoria de su ex jugador.

España ganó 96-64 en la ciudad de Málaga.

“Desde la FEB nos unimos al luto por el fallecimiento de Chicho Sibilio, internacional en 87 ocasiones con la selección y ganador de Plata en el Eurobasket de 1983”, se podía leer en la cuenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Incumbente de la ACB

El presidente de la ACB, Antonio Martín, apuntó que “el basket echará mucho de menos a Sibilio”.

“Chicho fue una auténtico icono de nuestra Liga y una referencia para todo el baloncesto español. Su enorme calidad estaba a la altura de su pasión por este deporte, que demostró en todos sus equipos y también tras su carrera profesional, entrenando y transmitiendo sus conocimientos a jóvenes jugadores de su país”, señaló Martín.

Exjugadores expresan

“Compañero de selección y rival. Nos ha dejado muy pronto, Chicho Sibilio, a los 60 años. Estupefacto”, escribía Jordi Villacampa. Fernando Romay coincidía en el adjetivo con el ex presidente del Joventut. “Estupefacto me he quedado con la pérdida de Chicho Sibilio. Yo he perdido un amigo y compañero”, escribía.

Pablo Iglesias, por su parte, recordó “al gran Chicho Sibilio, el primer jugador negro que vistió la camiseta de la selección en Moscú 80. De niño en los 80 me enamoré del baloncesto viendo jugar a los Martín, a Epi, a Villacampa y a Sibilio”.

Impronta ACB-España

Chicho Sibilio, de 60 años, fue el primer jugador en alcanzar los 650 triples y los 6.000 puntos en la Liga ACB de España, donde permaneció 13 años con el Barca y cuatro con el Taugrés Vitoria. Con el equipo azulgrana conquistó 5 títulos de liga y 8 Copas de Rey, y formó parte de la selección española por 7 años. Debutó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y ganó medalla de plata en el Eurobasket de Nante 1983.