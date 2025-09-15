Contradicciones sobre la muerte de cinco en Santiago: Faride Raful y Ramón Guzmán Peralta en desacuerdo

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía, Ramón Guzmán Peralta

No pasan por alto las contradicciones que han asomado entre la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía, Ramón Guzmán Peralta, sobre la muerte en un supuesto intercambio de disparos de cinco hombres en Santiago.

Raful ha tenido que ejercer su autoridad para que la Policía suspenda y ponga a disposición de la justicia a los agentes involucrados en la matanza.

El director de la Policía defendió la versión sobre el intercambio de disparos y dijo de las víctimas que se desplazaban en un carro Kia, color blanco, y que pertenecían a una peligrosa banda de sicarios al servicio del narcotráfico.

En la balacera, ocurrida en una barbería dentro de una plaza comercial, fallecieron Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

Tras calificar las muertes como “una ejecución planificada”, familiares y vecinos señalan que Valerio Estévez era una persona seria y trabajadora, dueño de la barbería y que Jiménez Rodríguez estaba en el lugar porque había ido a recortarse.

En tanto la Procuraduría General de la República ha dispuesto una investigación, la ministra Raful ha garantizado que sobre la matanza se sabrá toda la verdad y que no quedará impune.

La investigación ha creado muchas expectativas. El suceso, que tanta conmoción ha generado, ha vuelto a cuestionar el método de la Policía en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia.