La inquietante nota que revela detalles de la muerte de Modesto Marmolejos del Rosario

La macabra nota que dice recibió la esposa de un hombre que estaba desaparecido y que fue encontrado muerto plantea un reto para las autoridades en la aclaración del suceso.

Yohanny Diloné dice que horas antes de que se encontrara el cadáver de Modesto Marmolejos del Rosario, de 52 años, había encontrado a la entrada de su casa un sobre con dinero y una nota que decía que la plata era para que comprara el ataúd de su marido.

Según ella, la nota también indicaba que el cuerpo de Marmolejos del Rosario se encontraba en el canal Ulises Francisco Espaillat, de Santiago. Pero los restos fueron encontrados en un canal de Jicomé, en Valverde.

La mujer, que reside en el sector Cienfuegos, Santiago, explicó que tan pronto encontró el mensaje se dirigió a la Policía y la fiscalía para formalizar la denuncia.

Marmolejos del Rosario, cuyo cadáver estaba atado de pies y manos y tenía una cuerda en el cuello, laboraba en una agencia de envíos puerta a puerta y su desaparición se reportó el 4 de octubre. Como al parecer se trata de un homicidio las autoridades tendrán que capturar a los sospechosos y determinar los motivos por los que se le quitó la vida. Pero el caso no puede quedar impune.