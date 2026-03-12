Bates de República Dominicana lideran en el Clásico Mundial

Desde que se estructuró el conjunto de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, siempre se habló de lo descomunal que podía ser su ofensiva.

Y el propio Albert Pujols, dirigente del equipo dominicano estableció que esta alineación sería capaz de hacer mucho daño en el torneo.

Tras las cuatro primeras victorias de República Dominicana en el evento, los bateadores han superado por mucho esas expectativas.

La selección tricolor lidera el Clásico Mundial con 13 jonrones, uno más que Italia (12) y cinco más que Japón (8).

Los 13 estacazos se han conectado en 128 turnos oficiales, una relación de jonrón cada 9.84 turnos.

Ya van 2

Vladimir Guerrero Jr., primera base y cuarto bate del equipo dominicano ayer conectó su segundo jonrón del torneo.Se fue de 4-3 y elevó su promedio de bateo a 500 puntos.

Tiene 6 indiscutibles en 12 turnos, en los que también se incluye un doble con 7 remolcadas.

El primero

Mientras que el considerado como el mejor segunda base de las Grandes Ligas, Ketel Marte, se unió a la fiesta de jonrones del equipo dominicano.

Disparó jonrón solitario y se fue de 5-2 en el encuentro con dos anotadas.

Elevó a .250 su promedio de bateo.

Los cuatro primeros bateadores en el orden del lineup por Dominicana se fueron para la calle, ya que Juan Soto y Fernando Tatis Jr. también dispararon jonrones.

Hits y carreras

República Dominicana ha traducido en carreras prácticamente todos sus hits, pues tiene 41 carreras con 40 indiscutibles, para liderar este departamento.

Además ocupa el primer lugar en la columna de porcentaje de embasarse con .458 y 313 en promedio de bateo.

El equipo registró un slugging colectivo de .640 y 1.130 de OPS, para también liderar ambas columnas.

Motivación

Cada uno de los jugadores han establecido la gran motivación que existe en el equipo para continuar con la buena producción ofensiva.

En Número

13

Jonrones

Fernando Tatis Jr. (2HR)

Juan Soto (2HR)

Vladdy Guerrero Jr. (2HR)

Oneil Cruz (2HR)

Junior Caminero (2HR)

Ketel Marte (1HR)

Austin Wells (1HR)

Julio Rodriguez (1HR)