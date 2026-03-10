Bayer reporta crecimiento en Latinoamérica impulsado por terapias y ensayos clínicos

Redacción salud.- El grupo farmacéutico alemán Bayer reportó ingresos globales por 52,943 millones de dólares en 2025, con la división farmacéutica como una de las principales impulsoras del crecimiento, al registrar ventas por 20,700 millones de dólares, un 2 % más que el año anterior.

En ese desempeño, América Latina se consolida como una región estratégica para la compañía. Las ventas farmacéuticas en la región alcanzaron 956 millones de dólares, un aumento del 5,4 % respecto a 2024, impulsado principalmente por medicamentos innovadores en oncología y enfermedades cardiorrenales.

En conferencia de prensa desde Ciudad de México, Adib Jacob, presidente de la división farmacéutica de Bayer para Brasil y América Latina, dijo que la empresa ha reorientado su estrategia en los últimos años hacia productos con mayor impacto clínico y potencial de crecimiento.

Entre los medicamentos que más avanzaron en la región destacan la darolutamida, utilizada para tratar cáncer de próstata, y la finerenona, indicada para enfermedad renal crónica asociada a diabetes.

Ambos productos registraron crecimientos de 99 % y 135 %, respectivamente, en América Latina, cifras superiores a su expansión global.

La compañía también ha buscado ampliar la distribución de su portafolio mediante acuerdos con socios locales para comercializar algunos productos ya establecidos. Actualmente, mantiene 13 alianzas de este tipo en países como México, Brasil, Colombia y Argentina, lo que le permite concentrar inversiones en nuevos lanzamientos y en investigación.

Ensayos clínicos y acceso a tratamientos

La región también ha ganado peso en investigación clínica. En 2025 se desarrollaron 79 estudios en siete países latinoamericanos, con la participación de 450 centros de investigación y más de 2,000 pacientes.

Estos ensayos forman parte de un portafolio global de 35 proyectos en áreas como oncología, neurología, enfermedades raras e inmunología. Entre ellos destaca un estudio de fase III en desarrollo con Bemdaneprocel, una terapia celular para la enfermedad de Parkinson.

El crecimiento de los ensayos clínicos en la región permite que pacientes latinoamericanos accedan antes a tratamientos innovadores, además de reforzar el papel del continente en el desarrollo de nuevas terapias.

México como mercado clave Dentro de América Latina, México aparece como uno de los mercados más relevantes para la compañía. El país figura entre los diez con mayores ventas globales en el área cardiorrenal y es uno de los primeros de la región en aprobar o comercializar varios de los nuevos tratamientos.

La finerenona, por ejemplo, se ha convertido en uno de los principales productos en este campo terapéutico, en un contexto en el que enfermedades como la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares continúan en aumento en la región.

En paralelo, el país también ha sido uno de los primeros en introducir innovaciones en salud femenina, como implantes anticonceptivos de larga duración, y en oftalmología, donde se lanzó recientemente la versión de 8 miligramos de aflibercept para tratar enfermedades oculares que pueden provocar pérdida de visión.

Oncología y enfermedades crónicas

El crecimiento regional también se explica por la expansión del portafolio oncológico, especialmente en cáncer de próstata, el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres a nivel mundial.

De acuerdo con estimaciones publicadas en The Lancet, los casos globales podrían duplicarse hacia 2040, lo que refuerza la demanda de nuevas terapias.

En paralelo, la farmacéutica mantiene líneas de desarrollo en áreas como hemofilia y enfermedades cardiovasculares, mientras busca ampliar el acceso a tratamientos en una región donde el aumento de enfermedades crónicas plantea desafíos crecientes para los sistemas de salud.