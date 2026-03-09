Santo Domingo. – La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) advirtió que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) se estaría gestando una medida que podría representar un duro golpe para los pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas.

La entidad explicó que la posible modificación de la resolución 553-02 obligaría a los pacientes a obtener una Carta de No Cobertura, documento que tendría que ser emitido por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), como requisito para acceder a la compra de medicamentos de alto costo.

Según SODOM, este nuevo requisito introduciría más burocracia en el sistema, provocando retrasos en los tratamientos y restando tiempo vital a los pacientes que necesitan acceder con rapidez a estos medicamentos.

La organización también expresó preocupación porque la Dirección de Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) y la DIDA, a su juicio, no cuentan con la estructura legal ni financiera para asumir el control de la venta de estos fármacos.

Precisó que ambas entidades no son prestadoras de servicios de salud, por lo que no estarían facultadas para encargarse de la comercialización de medicamentos de alto costo dentro del sistema.

SODOM consideró además que la resolución que se pretende aprobar en el CNSS sería arbitraria, al no establecer regulaciones claras ni plazos que garanticen la protección de los pacientes. En ese sentido, advirtió que imponer esta obligación sin salvaguardas podría vulnerar derechos fundamentales relacionados con la vida y la salud.

La sociedad médica señaló que cualquier regulación del sistema debe sustentarse en un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la protección efectiva de los pacientes, priorizando siempre la atención oportuna y la vida de las personas afectadas.

Asimismo, sostuvo que modificar de manera sustancial la estructura del sistema contemplado en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, podría generar mayores complicaciones administrativas y retrasos en los tratamientos, con el riesgo de incrementar la mortalidad.

La entidad recordó que dicha legislación establece una separación de funciones entre la rectoría del sistema, el aseguramiento, la prestación de servicios y la administración de programas especiales.

En ese contexto, explicó que la Dirección de Medicamentos de Alto Costo es una dependencia administrativa y técnica del Estado, no una institución autónoma o descentralizada, por lo que opera directamente bajo el Ministerio de Salud Pública.

Agregó que este organismo no posee personalidad jurídica ni patrimonio propio, ya que funciona bajo el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y el presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública.

SODOM cuestionó además la viabilidad operativa de la propuesta, al considerar que sería complejo administrar procesos como autorizaciones, inventarios, trazabilidad y distribución de medicamentos para pacientes de todo el país y afiliados a distintas ARS.

La posición de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica está contenida en un comunicado difundido este lunes.