La cantante Martha Heredia confirmó que su bebé recién nacido permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), luego de enfrentar complicaciones de salud después de su nacimiento.

La ganadora de Latin American Idol 2009 reveló a través de sus redes sociales que su hijo “se adelantó un poquito” y tuvo que ser sometido a una cirugía menor para colocarle un catéter en uno de sus pulmones.

Aseguró que el pequeño ha respondido favorablemente al tratamiento y se encuentra evolucionando de manera positiva.

En un video publicado el lunes, Heredia compartió imágenes desde el inicio del proceso de parto y relató su vivencia con mezcla de miedo y fe. “Este video iba a ser diferente, pero solo Dios conoce nuestro futuro. Lo ideal era dar a luz y venir a casa todos juntos”, escribió en Instagram, acompañando un audiovisual donde se le ve ingresando al hospital y luego junto a su bebé.

Heredia explicó que tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia debido a las complicaciones que surgieron durante el parto. “Estaba asustada, pero confié en Dios. Sé que mi bebé va a salir de aquí”, expresó.

La intérprete de “Para toda la vida” agradeció las oraciones y muestras de apoyo que ha recibido de sus seguidores y seres queridos. “Gracias a todos los que están orando y acompañando este proceso, a mi esposo, mi mamá y mi abuela. No ha sido fácil, pero seguimos firmes en la fe”.

También aprovechó para enviar un mensaje de aliento a otras madres que atraviesan situaciones similares. “A todas las mamitas que están pasando por este proceso, tengan fe. Somos guerreras. Este ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero no estamos solas”.

Mientras su bebé continúa bajo observación médica, Martha Heredia se mantiene optimista y prometió mantener informados a sus seguidores sobre su evolución. “Seguimos confiando en Dios y llevando este proceso con fe”.