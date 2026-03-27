Nadia Ferreira y Marc Anthony revelaron este viernes que están en la dulce espera de una niña, su segundo bebé en común.

La pareja compartió la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, acompañada de fotografías familiares tomadas en una embarcación. En las imágenes, ambos posan sosteniendo un par de zapatos rosados sobre el vientre de la modelo, mientras su hijo de dos años, Marco, lo acaricia con ternura.

«Una sorpresa llena de amor… Dios mediante», escribió la modelo paraguaya junto a un emoji de corazón rosa.

El cantante y la exreina de belleza contrajeron matrimonio el 28 de enero de 2023 en una elegante ceremonia en Miami, a la que asistieron numerosas celebridades.

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Marc Anthony es padre de siete hijos fruto de distintas relaciones. Con Debbie Rosado tuvo a Arianna Muñiz y adoptó a Chase Muñiz; con su primera esposa, Dayanara Torres, tuvo a Cristian y Ryan Muñiz; junto a Jennifer López tuvo a los mellizos Emme Maribel y Maximilian “Max” David Muñiz; y con Nadia Ferreira dio la bienvenida a Marco, nacido en junio de 2023.