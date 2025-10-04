Martha Heredia da a luz y pide oración por la salud de su bebé

Santo Domingo. – La cantante dominicana Martha Heredia anunció el nacimiento de su primer hijo y pidió a sus seguidores unirse en oración por la salud del bebé, quien permanece ingresado en un centro médico.

La ganadora del Latin American Idol compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje lleno de fe y esperanza acompañado de palabras dedicadas a su hijo y a su pareja, el cantante mexicano Gerardo Lares, con quien está comprometida.

“Trabajando duro en mi carrera sin bajar los brazos porque te estoy esperando en casa junto a papá para darte una vida digna llena de amor y paz familiar, con todas las esperanzas de convertirme en ese ejemplo de perseverancia que te guíe por el camino correcto, hijo mío”, escribió la artista.

Martha Heredia también expresó su confianza en Dios en medio del proceso que atraviesa su familia.

Puedes leer: Bella Thorne sorprende con su propuesta de matrimonio a su novio

“Llegaste para enseñarme que hay que ser fuerte y confiar en el propósito divino. Les pido muchas oraciones, no pido más. Yo confío en el Señor y siempre ha sido fiel”, agregó.

La intérprete, quien reveló su embarazo en mayo de este año, afirmó que mantiene la esperanza de regresar pronto a casa junto a su bebé y comenzar una nueva etapa de vida familiar.