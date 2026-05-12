Santo Domingo.- La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo conmovió este 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia, al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales donde reveló su lucha contra esta enfermedad crónica y envió palabras de aliento a miles de mujeres que viven con dolor diariamente.

A través de su cuenta de Instagram, la funcionaria expresó que, pese a las dificultades que provoca la fibromialgia, la fe y la fortaleza interior han sido clave para seguir adelante.

“Hoy 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia , quiero decirte a ti mujer que vives con dolor, que tú también tienes alas, pero tienes que tener fe, creer en ti y soñar y así aprenderás a volar”, escribió.

Betty Gerónimo

En el mensaje, también destacó la resiliencia de las mujeres que enfrentan esta condición, asegurando que ella es “esa mujer que cae y se levanta”, que continúa de pie aun cuando las fuerzas parecen faltar.

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La publicación ha generado cientos de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores y ciudadanos, quienes valoraron la valentía de la alcaldesa al hablar abiertamente sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga y sensibilidad en diferentes partes del cuerpo, y cada 12 de mayo se busca crear conciencia sobre esta condición y el impacto que tiene en la calidad de vida de quienes la padecen.